المشدد 15 سنة لعاطل لحيازته هيروين في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم، بمعاقبة المتهم المتهم "ع.ع.ح"، بالسجن 15 عاما غيابيا ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 الف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1187 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب ، بضبط مواد مخدرة بحوزة المتهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، الي قيام المتهم " ع.ع.ح" عاطل ، بالاتجار في المواد المخدرة ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار ، ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده بالطريق العام ، فابصرته حاملا كيس بلاستيكي اسود ، وما أن شرعت في ضبطه حتي فطن المتهم لهم ، وقام بالعدو محاولا الفرار ، فتعثرت قدمه وسقط وما كان يحمله أرضا الا أنه تمكن من النهوض مسرعا ،وفر هاربا تاركا الكيس البلاستيكي الذي بفضه تبين احتوائه علي عدد 2 قطعة متحجرتين لمخدر الهيروين ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 263.26 جراما ، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.