السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ع" عامل ، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.م.ع " بدائرة مركز سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم .
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب عن طريق عصا "شوم " وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 30% يسبب خلافات بينهما، ، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
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