الداخلية تضبط 7 متهمين بالإتجار في المخدرات بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية مُستقلان سيارة أجرة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (كمية ل مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة)، وضبط 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارة "بدون تراخيص ، قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,600 كيلو جرام - هاتف محمول).

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة، وبحوزته (كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى- ميزان حساس)، وضبط أخر حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارات لسهولة التنقل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.