إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى 15 إقليما فى فرنسا بسبب العواصف

باريس (أ ش أ)

أعلنت هئية الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية حالة الطوارئ البرتقالية فى 15 إقليما فى الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى لفرنسا، حيث من المتوقع حدوث عواصف عنيفة وهبوب رياح تزيد سرعتها عن 100 كم/ ساعة.

وذكرت الهيئة - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الاثنين، أن العواصف تهب حاليا من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي لفرنسا، وأنه من المتوقع أن تكون أعنف العواصف بعد ظهر اليوم على محور ينتقل من منطقة "بواتو شارانت" في وسط غرب فرنسا إلى "شامبين".

وأوضحت أنه تم إعلان حالة الطوارئ الصفراء في جزء كبير من البلاد ولاسيما 54 مقاطعة لخطر العواصف الرعدية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تتراوح من 12 إلى 18 درجة بشكل عام وتصل إلى 19 إلى 22 درجة في الجنوب الشرقي وكورسيكا/ وفي فترة ما بعد الظهر، ستتراوح درجة الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة في الربع الشمالي الغربي من البلاد ومن 25 إلى 30 درجة في أماكن أخرى وتصل مابين 31 و33 درجة في نهر الرون وفي فرانش-كونته وفي الألزاس وكورسيكا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، قد أعلنت مساء أمس الأحد، 44 إقليما في فرنسا في حالة التأهب "البرتقالي" لمواجهة مخاطر العواصف العنيفة المتوقعة مصحوبة بسقوط برد وهبوب رياح قوية؛ وذلك من الجنوب الغربي إلى "نورماندي" و"إيل دو فرانس" (شمال وسط فرنسا) وإقليم "أو دو فرانس" شمال البلاد.