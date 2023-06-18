3838 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية بشمال سيناء وغرف العمليات لم تتلق شكاوى

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل اليوم 3838 طالبًا وطالبة ثانوية عامة بشمال سيناء امتحاناتهم بـ 15 لجنة امتحانية علي مستوى المحافظة، ولم تتلقى غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمحافظة ومجالس المدن شكاوى.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم متابعة تحرك ووصول الأسئلة للجان فى موعدها من مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.

وشهدت اللجان بكافة مناطق المحافظة، تشديدات أمنية حول محيطها، وانتظر أولياء الأمور خروج أبنائهم بالشوارع الجانبية.

وسبق وأعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، علي الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الإمتحانية.

وأشار لتحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الإمتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وبدأ طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 18 يونيو، امتحان المواد الدراسية الأساسية ويمتحن الطلاب فى اللغة العربية، وأوضحت وزارة التعليم أن مادة اللغة العربية ومجموع درجاتها 80 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.