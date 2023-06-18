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محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بمدرسة الأورمان الإعدادية بالعجوزة

الأحد، 18 يونيو 2023 10:27 ص
محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بمدرسة الأورمان الإعدادية بالعجوزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، سير امتحانات الثانوية العامة بلجان مدرسة الأورمان الإعدادية بالعجوزة، حيث يؤدي الطلاب اليوم الأحد امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع.
 
وتابع محافظ الجيزة خلال جولته مدى التزام المراقبين والطلاب داخل اللجان، وتذليل العقبات وتهيئة الجو الملائم، إضافة إلى متابعة الإجراءات الأمنية المتبعة داخل اللجنة وفي محيطها.
 
وأكد محافظ الجيزة على وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أية شكوى وسرعة حلها للعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب. 
 
وأشار إلى أن جميع اللجان التي يجرى بها الامتحانات تم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات. 
 
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم. 
 
وناشد محافظ الجيزة أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.
 

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