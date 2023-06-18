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وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان استراحة الثانوية العامة.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 09:45 ص
وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان استراحة الثانوية العامة.. صور وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان الاستراحات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، استراحة مدرسة الوحدة العربية ، بمدينة كفر الشيخ، للإطمئنان على توفير كافة الخدمات للمراقبين ورؤساء اللجان والمشاركين في امتحانات الثانوية العامة.
 
جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية.
 
جرى تجهيز 24 استراحات ثانوية عامة ب 12 إدارة تعلييمية، من بين 13 إدارة تعليمية تضمهم مديرية التربية والتعليم، لعدم وجود استراحات أو لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارة شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الاسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك في الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق، كهربائية .
 
وخصصت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ 24 استراحة في 11 مدينة، وروعي في الاستراحات التي تم تجهيزها استيعابها لكل المشاركين في الامتحانات من المغتربين  حسب عدد اللجان في تلك المدن، وخصصت المديرية 24 استراحة، منها 12 استراحة للرجال ،و12استراحة، منهم استراحتين بمدينة كفر الشيخ، وخصصت استراحة بمدينة سيدي سالم ، وبلطيم استراحتين، وببرج البرلس استرا
 
استراحة ثانوية عامة
استراحة ثانوية عامة

تفقد استاحات الثانوية العامة
تفقد استراحات الثانوية العامة

جانب من تفقد الاستراحات
جانب من تفقد الاستراحات

وزير ابتعليم ومحافظ كفر الشيهخ يتفغقدان الاستراحات
وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان الاستراحات

 


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