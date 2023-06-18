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وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يترأسان غرفة عمليات الثانوية العامة بالمحافظة.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 08:57 ص
وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يترأسان غرفة عمليات الثانوية العامة بالمحافظة.. صور غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غرفة العمليات الخاصة بالتربية والتعليم من ديوان عام محافظة كفر الشيخ، للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية.
 
وتواصل وزير التربية والتعليم بغرف عمليات التربية والتعليم بالاسكندرية وسوهاج والقاهرة، وعدد من المحافظات، للإطمئنان على سير الامتحانات.
 
جانب من غرفة العمليات
جانب من غرفة العمليات

غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ
غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التربية والتعليم
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخخلال غرفة العمليات
وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخخلال غرفة العمليات

وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ
وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ
 

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