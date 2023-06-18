اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

الأحد، 18 يونيو 2023 07:52 م
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين من محافظة الفيوم، بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت اخطارا يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود متوفيين ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين ن إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة سيارات مرفق إسعاف المحافظة.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.


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