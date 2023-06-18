شاهد ردود فعل طلاب الثانوية العامة بالفيوم بعد امتحان اللغة العربية.. صور

الفيوم رباب الجالى

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم حول امتحان اللغة العربية، وقال بعض الطلاب إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولكن الأسئلة تحتاج مزيدا من الوقت، حيث أن الامتحان كان يحتاج إلى وقت يفوق الثلاث ساعات- على حد قولهم.

وتفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب، والوقوف على مدى الانضباط وتأمين اللجان داخل المدارس وخارجها، والاطمئنان على مدى جاهزيتها لتهيئة أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وتفقد محافظ الفيوم، مقار لجان الشهادة الثانوية العامة ، بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، واطمأن المحافظ على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس، حفاظاً على تركيز الطلاب، كما اطمأن من وكيل وزارة التربية والتعليم، على توافر مراوح بكافة اللجان للتهوية، وتوافر الإنارة الكافية داخل اللجان.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على المسافات بين الطلاب فى جميع لجان الامتحانات بمختلف المدارس، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مؤكداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكافة اللجان، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ.

وأكد "الأنصاري" على متابعة سير عملية الامتحانات يومياً، لتلاشى أى معوقات داخل اللجان، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لرفع كفاءة محيط مقار لجان الامتحانات من الخارج والداخل بصفة يومية، ورفع كفاءة مستوى النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أى إشغالات بمحيط اللجان، وعدم السماح بوجود الأسواق أو المواقف العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

ووجه المحافظ، بتشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش، والالتزام بعدم دخول الطلاب سواء بالساعات الذكية أو السماعات الدقيقة أو أجهزة المحمول، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام فى امتحانات الثانوية العامة، ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة، لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أى ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.

وعقب ذلك تفقد محافظ الفيوم، سير العمل بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على سير الامتحانات بمختلف اللجان.

وأكد المحافظ، على وكيل وزارة التربية والتعليم، ومسئولى غرفة العمليات، باستمرار تفعيل العمل بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية التابعة لها على مدار الساعة، والاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة، للإبلاغ عن أى مشكلات وتذليل كافة العقبات، التى قد تواجه الطلاب أو المراقبين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لحلها، لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية وهى أولى المواد المضافة للمجموع، فى عدد 43 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، تضم 19 ألفا و492 طالبا وطالبة.