اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 03:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية بالشرقية

الأحد، 18 يونيو 2023 02:15 م
مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شاب مصرعه فيما أصيب آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية بطريق أبوكبير - كفر صقر.
 
 
 
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم  سيارة نقل مع دراجة بخارية بطريق أبوكبير -كفر صقر، مما أسفر عن مصرع"  السيد ص م " 25 عاما مقيم كفر صقر، وإصابة"  مصطفى م إ" 19 عاما مقيم كفر صقر بكدمات بالجسم، و" عبد الرحمن أحمد فتحى" 26 عاما مقيم كفر الشيخ، بصدمة نفسية.
 
 
 
 جري الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوكبير المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
 
 

مصرع شاب

طريق ابوكبير

كفر صقر

الشرقية

حادث تصادم

مستشفي ابوكبير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة