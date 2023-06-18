اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق الغزالى بالشرقية

الأحد، 18 يونيو 2023 02:07 م
مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق الغزالى بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه فيما أصيب آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق الغزالى فاقوس نطاق مركز فاقوس.
 
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق الغزالى فاقوس، مما أسفر عن مصرع" أحمد م إ " 19 عاما مقيم الصالحية الجديدة، وإصابة" محمد م إ " 15 عاما مقيم الصالحية بكدمات بالجسم، و" هيثم إ " 26 عاما مقيم الصالحية، باشتباه نزيف بالمخ.
 
جري الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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