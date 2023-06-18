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محافظ بنى سويف يتابع غرفة عمليات الثانوية العامة وانتظام امتحان اللغة العربية

الأحد، 18 يونيو 2023 11:38 ص
محافظ بنى سويف يتابع غرفة عمليات الثانوية العامة وانتظام امتحان اللغة العربية امتحانات الأزهر - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التعليم، سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023،  والتي استؤنفت " اليوم " بالمواد الأساسية ، والتي كانت قد بدأت  منتصف الأسبوع الماضي ، بالمواد غير المضافة للمجموع "التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء " وتعتبر مواد رسوب ونجاح ،وجرى عقد امتحاناتها  على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ،  حيث يبلغ  عدد الطلاب المتقدمين للامتحان  أكثر من 19 ألف و300 طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.
 
واطمأن المحافظ، من  وكيل الوزارة  محمد  عبد التواب،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية " منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان ،حيث يؤدى" اليوم  "الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية " عام لكافة الشعب والأقسام ".
 
وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة  لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة  عقد الامتحانات  ، منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة  والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سير الامتحانات ،والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات.
 
وتم التأكيد ، على  قيام رؤساء  اللجان باتخاذ  الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكافة وسائله (حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إليكترونية  مساعدة داخل اللجان سواء مع المُمتحنين أو الطلاب / انتحال صفة/طرق تقليدية) ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان وتطبيق القانون ،فضلا عن حظر قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان.
 
هذا بالإضافة إلى التنبيه على مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان ،اثناء فترة الراحة لاي من الأسباب ، ويستثنى من ذلك ذوو الهمم ، مع تواجد مشرف معهم ، وعدم السماح مطلقاً بدخول الحقائب إلى مقر اللجنة ، وعدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المشاركين في أعمال الامتحانات  ، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة ، و الدخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يؤدي بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة ، وتحت إشراف مراقب الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

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