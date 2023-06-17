تعرف على نتائج 33 زيارة للتفتيش المالى والإدارى على الجهات الحكومية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تواصل الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية جهودها فى متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذى لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية بمحافظة بنى سويف ، وذلك فى إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كافة أوجه القصور الإدارى، الذى قد يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ألفساد بكافة صوره..

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقرير الإدارة العامة للتفتيش المإلى والإدارى بديوان عام المحافظة، خلال النصف الأول من يونيو الجارى "فى ألفترة من 1 إلى 15/6/2023"،والذى قام بإعداده وعرضه"أحمد محمد دسوقى مديرعام الإدارة"،بشأن نتائج المرور المفاجئ على دوأوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها،والتى تضمنت القيام بــــ 33 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن حملات التفتيش التى قامت بها لجان من الإدارة ،خلال تلك ألفترة ، بلغت 8 زيارة ،شملت العديد من القرى والمناطق ومجالس المدن منها (الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، مجلس قروى بنى عدي، مجلس قروى اهناسيا الخضراء ،مجلس قروى باروط،مجلس قروى ميدوم،مجلس قروى ننا، سدس الأمراء ،المنطقة الثالثة قسمى النظافة والاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف.

وفى قطاع الصحة تم تنفيذ 15 حملة تفتيش شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وهى الوحدات الصحية بقرى (الدوالطة،دنديل، أطواب،طنسا بنى مالو، بنى عدي، بدهل، باروط، ننا ،ميدوم، سدس الأمراء)، مكتبي صحة أول وثالث، إدارة الطب الوقائى ،مركز طبى شرق النيل ، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بإدارة بنى سويف الصحية.

بجانب 10 حملات تفتيشية على عدد المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الحكومية ، والتى شملت مدارس (اهناسيا الخضراء، المنتزة الأبتدائية بنين ،مدرسة جمال عبد الناصر الأبتدائية المشتركة)، إدارة تضامن بنى سويف،مديرية الطب البيطري، الإدارة البيطرية، والوحدة البيطرية بأهناسيا، مركز شباب مدينة بنى سويف (الساحة الشعبية)، مديرية ومنطقة العمل ببنى سويف، حيث تم، خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح، رصد أكثر من 500حالة غياب وترك عمل وخطوط سير.

من جهته وجه المحافظ باتخإذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بشأن المخألفات التى تم رصدها،وشملت :حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوى بالمنشآت الخدمية،والعمل على تلافى كافة القصور الإدارى فى بعض الملفات الحيوية والخدمية ،مع تكرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخألفات والملاحظات وأوجه التقصير التى تم رصدها لضمان عدم تكرارها مجدداً.