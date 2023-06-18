محافظ المنوفية يعتمد تنسيق الثانوى.. 233 درجة للثانوى العام و210 للصناعى

المنوفية - محمود شاكر

اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتى الثانوى العام والثانوى الفنى وخدمات للعام الدراسى 2023 /2024، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضى (233) درجة والثانوى العام الخاص (208) درجات والثانوى العام خدمات بمصروفات (205) درجات.

وأوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن التنسيق شمل المدارس الصناعية نظام ثلاث سنوات بمجموع (210) درجات، و(194) درجة لمدارس السادات الصناعية المشتركة، وعبد المحسن هلال الصناعية بنين بكفر هلال ببركة السبع، الشهيد عبد الله عبد المولى الصناعية الزخرفية بنين بميت خلف بشبين الكوم، وكذا المدارس الصناعية العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات، وتضمن التنسيق (202) درجة للمدارس الزراعية نظام ثلاث سنوات، و(182) درجة لمدارس الزراعى العام نظام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات، و( 205) درجات للمدارس الزراعية ثلاث سنوات ( السادات، بركة السبع )، و(192) درجة لمدرسة قويسنا الزراعية.

كما شمل التنسيق (158) درجة للمدارس التجارية ثلاث سنوات، و(140) درجة للمدارس التجارية الخاصة ثلاث سنوات ( الخطاطبة، السادات )، وكذا مدارس التجارى العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات، و(215) درجة للمدارس الفندقية بشبين الكوم وقويسنا، و(200) درجة لمدارس التعليم التجارى الفندقى العام خدمات بمصروفات، و(208) درجات للتعليم الصناعى والتجارى المزدوج، و(199) درجة للتعليم الزراعى المزدوج، فيما أوضح " الفولى " أن تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى، مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية والمدارس ذات الطبيعة الخاصة سيتم الإعلان عن التنسيق وشروط التقدم لها.

جدير بالذكر، أنه سبق واعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور مايو 2023 بنسبة نجاح 77، 23%، وقد بلغ إجمالى عدد المتقدمين 81 ألفا و929 طالبا وبلغ عدد الناجحين 63 ألفا و278 طالبا.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على الإرتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية بنطاق المحافظة كون التعليم هو أهم ركائز التقدم، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم، ومتمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.