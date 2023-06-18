محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ببنها لدفع الأعمال

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات مدينة بنها الجاري تنفيذها، من بينها مشروع إنشاء ممشي النيل وتطوير سور السكة الحديد وتطوير شارع فريد ندا وتطوير مجزر كفر سعد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة بنها والعمل على تجميل شوارعها.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمركز ومدينة بنها والقائم على تطويره إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، تحت إشراف مديرية الإسكان بالقليوبية وتبلغ مساحته الإجمالية 4900م2، ويضُم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كلاً منها 360م2، فضلاً عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة الإعدام ومحرقة، وسيتم الانتهاء من أعمال التطوير قبيل عيد الأضحى المبارك وذلك لدخوله الخدمة واستقبال الأضاحي، وتشتمل أعمال التطوير على تغيير الأرضيات بالكامل بأرضيات خرسانية مسلحة، بالإضافة إلى تغيير خطوط الصرف وخطوط المياه مع إعادة تطوير السور الخارجي للمجزر، وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه.

وأوضحت المحافظة، أنه تم الانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية بالكامل وجاري تطوير المبنى الإداري الخاص بالمجزر، ووجه المحافظ بدفع الأعمال واستكمال رفع كفاءة السور بالكامل مشيرا أن المحافظة ستتابع الأعمال لافتتاح المجزر قبيل عيد الأضحى.

وأكد المحافظ، خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام ومنع ظاهرة الذبح خارج المجزر حفاظا على المظهر العام وصحة المواطنين.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة كورنيش النيل والممشى الجديد الذي تم إنشاؤه في الناحية الشرقية للرياح التوفيقي في الطريق الذي تم تنفيذه بطول 3 كيلو متر تقريبا من كوبري المصنع الحربي حتى كوبري الطريق الزراعي، والتي قامت المحافظة بتنفيذه ليعمل أيضا كواصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد.

وخلال الجولة، تفقد الهجان 17 عربة طعام تم توريدهم كنموذج لإقامة مشروعات للشباب، حيث وجه بسرعة توريد باقي العربيات والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لطرحهم للشباب واستغلال المنطقة كمتنفس للمواطنين.

كما تم الانتهاء من أعمال رصف مدخل الممشى بجوار كوبري المصنع الحربي مرورا بعزبة البرنس، حيث وجه باستغلال قطعة أرض على مساحة 30 ألف متر مربع بجوار المصنع الحربي لإقامة منطقة ترفيهية وحديقة ومتنزه للأطفال وذلك بهدف استغلال المنطقة لتكون متنفس جديد باعتباره مشروع ترفيهي متكامل.

وتابع الهجان، الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية لدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، حيث تفقد أعمال تطوير مدخل بنها القبلي حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل وتم الانتهاء من الرسومات الهندسية الخاصة بها حيث سيتم تحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون وجهة لكل المارين بالطريق الزراعي.

كما تفقد محافظ القليوبية، مخرج بنها الجنوبي عند مفارق الزقازيق حيث يتم إنشاء ميدان جديد بهذا المخرج عن طريق إنشاء نافورة جمالية عند مفترق الطرق لتنظيم حركة المرور ومنع السير بعشوائية موجها برفع كفاءة البلدورات الموجودة بالمنطقة ودفع أعمال التطوير التي تتم لتسليمها قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير جميع مداخل ومخارج عاصمة المحافظة بنها.

واختتم الجولة بتفقد المرحلة الثالثة من إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل والذي يتم تنفيذه ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والذي يبلُغ طوله 550 متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات .

حيث تفقد المحافظ أعمال تكسية حوائط الأسوار بالرخام وتركيب الأسوار الحديدية، كما تم الانتهاء من عمل رامبات بين المرحلة (ج) والمرحلة (د) للتسهيل على المواطنين وإبراز الشكل الجمالي للممشى، كما وجه المحافظ أيضا بدفع الأعمال وصب البلاطة الخرسانية في المنطقة المجاورة لنادي الشرطة والتنسيق مع الري في أي أعمال تدبيش أو تكاسي.

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، والمهندس حسام العيلة وكيل مديرية الإسكان، والمهندس أسامة عبد السميع مدير المشروعات بمديرية الإسكان بالقليوبية.