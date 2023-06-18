محافظ القليوبية يودع الفوج الثاني من حجاج الجمعيات ويوزع الورود.. فيديو وصور

القليوبية إبراهيم سالم

ودع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الفوج الثاني من حجاج الجمعيات بالمحافظة، اليوم الأحد، وسط فرحة وزغاريد ممن وقع علي الاختيار بقرعة حج الجمعيات هذا العام، حيث قام بتوزيع الورود عليهم قبل انطلاقها للمطار للتوجه للأراضي المقدسة.

وكان قد انطلق الفوج الأول، الخميس الماضي، المكون من 141 حاج، مقسمة علي 3 مجموعات، من بين 288 حاج وقع عليهم الاخيار بقرعة حجاج الجمعيات بالقليوبية لموسم الحج الحالي.

وشهد تجمع وداع الفوج الثاني من حجاج الجمعيات بالقليوبية، تواجد أهالي الحجاج حيث حرصوا علي التقاط الصور التذكارية، كما عمت الفرحة والزغاريد بين الحضور كما عمت دموع الفرحة في وداع الحجاج.

وفي وقت سابق سلم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ملابس الإحرام الخاصة (إسدالات للسيدات وملابس إحرام للرجال)، وكذلك جوازات السفر والتأشيرات وتذاكر الطيران الخاصة بهم، لحجاج الجمعيات الأهلية التابعه لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، الذين تم اختيارهم ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1444 هـ 2023م ، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمره وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجه القرعة باختيار عدد 228 حاج على مستوى محافظه القليوبية، مقسمين بين المستوى الأول والمستوى الثالث على النحو التالي :

- عدد 90 حاج مستوى أول (عدد 2 مجموعة) بواقع 45 حاج لكل مجموعة، و138 حاج مستوى ثالث "3 مجموعات"، بواقع 46 حاج لكل مجموعة، كما تم اختيار 5 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسيير الحج والعمرة.

جاء ذلك بحضور خالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها.

وخلال الزيارة هنأ المحافظ الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام وطالبهم بالالتزام بكافة التعليمات من الفرق المسئولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني، لافتا إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم موجها مرافقى بعثة الحج الرسمية بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج وحتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

وأكد الهجان، بأنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لانهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.