محافظ الدقهلية ووكيل التعليم يتفقدان لجان امتحانات الثانوية العامة

الدقهلية - محمدالحبشي

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات شهادة الثانوية العامة بلجان مدرسة الثانوية بنات بالمختلط بمدينة المنصورة.

رافق مختار خلال جولته ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وأشار إلى أن عدد طلاب شهادة الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات هذا العام 53 ألفا و414 طالبا وطالبة، موزعين على 151 لجنة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك تعاون وتنسيق تام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن الدقهلية، ومديرية الشئون الصحية، لضمان سير الامتحانات وتوفير الجو الملائم لابنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

ووجه مختار رؤساء المراكز والمدن والاحياء، بمتابعة التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وثمن محافظ الدقهلية دور مديرية التربية والتعليم على التنظيم الجيد والاستعداد التام، لضمان سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة لأبنائنا الطلاب، متمنيا لهم مستقبلا واعدا ليخرج لنا جيل جديد يحمل راية مصر عالية خفاقة في الداخل والخارج.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العملية التعليمية وتوفير أجواء مناسبة لابناءنا الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.