اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية ووكيل التعليم يتفقدان لجان امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 18 يونيو 2023 12:03 م
محافظ الدقهلية ووكيل التعليم يتفقدان لجان امتحانات الثانوية العامة محافظ الدقهلية ووكيل وزارة التربية والتعليم يتفقدان اللجان
الدقهلية - محمدالحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح  اليوم الأحد، سير امتحانات شهادة الثانوية العامة بلجان مدرسة الثانوية بنات بالمختلط بمدينة المنصورة.
 
رافق مختار خلال جولته ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وأشار إلى أن عدد طلاب شهادة الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات هذا العام 53 ألفا و414 طالبا وطالبة، موزعين على 151 لجنة على مستوى المحافظة.
 
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك تعاون وتنسيق تام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن الدقهلية، ومديرية الشئون الصحية، لضمان سير الامتحانات وتوفير الجو الملائم لابنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.
 
ووجه مختار رؤساء المراكز والمدن والاحياء، بمتابعة التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير  امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.
 
وثمن محافظ الدقهلية دور مديرية التربية والتعليم على التنظيم الجيد والاستعداد التام، لضمان سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة لأبنائنا الطلاب، متمنيا لهم مستقبلا واعدا ليخرج لنا جيل جديد يحمل راية مصر عالية خفاقة في الداخل والخارج.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العملية التعليمية وتوفير أجواء مناسبة لابناءنا الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
 
اثناء تفقد اللجان
اثناء تفقد اللجان

تفقد لجان الثانوية العامة
تفقد لجان الثانوية العامة

جانب من تفقد اللجان
جانب من تفقد اللجان

محافظ الدقهلية ووكيل وزارة التربية والتعليم يتفقدان اللجان
محافظ الدقهلية ووكيل وزارة التربية والتعليم يتفقدان اللجان
 
 
 
 

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية

امتحان اللغه العربيه

تسريب امتحان اللغه العربيه

تسريب امتحانا اللغة العربية

تداول امتحان اللغه العربيه

تداول امتحان اللغة العربية

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة