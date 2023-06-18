وزير التعليم يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات بكفر الشيخ 

كتب محمود طه حسين

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الدور الاول، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وتامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد الوزير حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

ومن جانبه، رحب المحافظ بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحرص على سير العملية الامتحانية بسلام، كما أكد المحافظ على أنه تم تغيير جميع العمال وتدويرهم فى الإدارات التعليمية.

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وتواصل الوزير مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.

ووجه الوزير مديرى مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة اجابة البابل شيت.

كما شدد الوزير على التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجها بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.

وفى نفس السياق، تابع الوزير مع رؤساء اللجان بالمحافظة انتظام سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات ووصول ورق الاسئلة الى مختلف اللجان بالمحافظة، وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن

والجدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ ٢٥ الف و٩٩ طالب وطالبة، من خلال عدد ٧٦ لجنة.