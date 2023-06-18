اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 11:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات بكفر الشيخ

الأحد، 18 يونيو 2023 10:05 ص
وزير التعليم يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات بكفر الشيخ وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من كفر الشيخ
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الدور الاول، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وتامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
 
وأكد الوزير حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.
 
ومن جانبه، رحب المحافظ بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحرص على سير العملية الامتحانية بسلام، كما أكد المحافظ على أنه تم تغيير جميع العمال وتدويرهم فى الإدارات التعليمية.
وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام محافظة كفر الشيخ.
 
وتواصل الوزير مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.
 
ووجه الوزير مديرى مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة اجابة البابل شيت.
 
كما شدد الوزير على التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجها بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.
 
وفى نفس السياق، تابع الوزير مع رؤساء اللجان بالمحافظة انتظام سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات ووصول ورق الاسئلة الى مختلف اللجان بالمحافظة، وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن
 
والجدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ ٢٥ الف و٩٩ طالب وطالبة، من خلال عدد ٧٦ لجنة.
 
وزير التعليم يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات بكفر الشيخ (2)
وزير التعليم يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات بكفر الشيخ 

وزير التعليم يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات بكفر الشيخ (4)
وزير التعليم يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات بكفر الشيخ 
 

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية

امتحان اللغه العربيه

تسريب امتحان اللغه العربيه

تسريب امتحانا اللغة العربية

تداول امتحان اللغه العربيه

تداول امتحان اللغة العربية

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية

امتحان اللغه العربيه

تسريب امتحان اللغه العربيه

تسريب امتحانا اللغة العربية

تداول امتحان اللغه العربيه

تداول امتحان اللغة العربية

امتحان الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان استراحة الثانوية العامة.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 09:45 ص

جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة والتعليم تحقق

الأحد، 18 يونيو 2023 09:32 ص

30 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية بأسيوط.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 09:15 ص

استخدام العصا الإلكترونية أمام لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 09:11 ص

انتظام دخول طلاب الثانوية العامة فى مطروح لأداء امتحان اللغة العربية

الأحد، 18 يونيو 2023 09:05 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة