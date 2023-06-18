اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 02:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يتفقد اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقى والعجوزة

الأحد، 18 يونيو 2023 02:00 ص
محافظ الجيزة يتفقد اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقى والعجوزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات الثانوية العامة بلجان مدارس (الأورمان شيراتون بالدقى، والأورمان الإعدادية بالعجوزة)، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع.
 
ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، حيث أكدت الوزارة أن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة.
 
وأوضحت الوزارة، أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالا اختيار من متعدد مخصص لها 70 درجة، بإجمالى 80 درجة لجميع أسئلة المادة، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة لها على أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفق المساحة المخصصة لكل سؤال حتى لا يطلب ورقة إضافية.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
 
 
 
 
 
 

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يتابع غدا امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان

السبت، 17 يونيو 2023 01:02 م

محافظ الجيزة: إجراءات خاصة بمحيط لجان الثانوية العامة لتهيئة المناخ الملائم للطلاب

السبت، 17 يونيو 2023 12:36 م

تطوير 11 شارعا بالطالبية.. ومحافظ الجيزة يكلف برصف شارعين استجابة للمواطنين

الجمعة، 16 يونيو 2023 04:54 م

محافظ الجيزة يوجه رئيس "المنيرة الغربية" برفع مستوى الخدمات بعد قرار إنشاء الحى

الجمعة، 16 يونيو 2023 02:34 م

محافظ الجيزة يصدر قرارًا بإنشاء حى المنيرة الغربية فصلا عن حى شمال

الجمعة، 16 يونيو 2023 10:57 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة