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طلاب الثانوية بأسوان: الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط والصعوبة فى "النحو"

الأحد، 18 يونيو 2023 01:08 م
طلاب الثانوية بأسوان: الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط والصعوبة فى "النحو" طلاب الثانوية العامة بعد الامتحان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أكد طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، أن امتحان مادة اللغة العربية كان جيدا وفى مستوى الطالب المتوسط، إلا أن بعض الطلاب اشتكى من صعوبة بعض النقاط فى جزئية النحو والصرف.
 
وقال طلاب الثانوية العامة، لـ"اليوم السابع"، أن كثير من نقاط امتحان اللغة العربية كان سهل ومباشر على عكس المتوقع، لأن كثير من زملائهم الطلاب كان خائفا من صعوبة مادة اللغة العربية بالإضافة إلى كونها أول مواد المجموع فى الامتحانات.
 
 
وكان عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، حرصوا على المراجعات النهائية قبل لحظات من أداء امتحان اللغة العربية وذلك أمام مدارس اللجان، فى حضور عدد من أولياء أمور الطلاب.
 
يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت يوم الاثنين، الماضى 12 يونيو وتمتد حتى 13 يوليو المقبل، ويؤدى نحو 7779 طالبا وطالبة الامتحانات فى محافظة أسوان، على نطاق 26 لجنة موزعة على مدارس إدارات أسوان التعليمية الخمس.

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