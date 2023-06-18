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طلاب ثانوية عامة بالدقهلية: امتحان اللغة العربية فى مستوى الطالب المتوسط.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 12:56 م
طلاب ثانوية عامة بالدقهلية: امتحان اللغة العربية فى مستوى الطالب المتوسط.. صور طلاب الثانوية العامة بالدقهلية
الدقهلية - محمدالحبشى

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أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان.
 
وأكد الطلاب أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، ويحتاج لوقت أطول للإجابة، وخاصة مع وجود 10 نقاط ضمن الأسئلة تحتاج لتركيز ووقت لحلها.
 
وأضاف الطلاب أن جميع الأسئلة من المنهج الدراسى، لكن هناك بعض النقاط التى تميز الطالب المتفوق، مؤكدين أن الامتحان لم يخرج عن التوقعات باستثناء ضيق الوقت المخصص للإجابة وأن الماده جاءت فى مستوى الطالب المتوسط 
 
يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية بمحافظة الدقهلية يبلغ 53 ألفًا و414 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب شعبة علمى علوم 31688 ألفًا، وعدد طلاب شعبة علمى رياضة 7327 ألفًا، وطلاب الشعبة الأدبية 14054 ألفًا، وطلاب الدبلومة الأمريكية 344 طالبًا، وطلاب المنازل 4320 طالبًا، وطلاب الخدمات 2188 طالبًا، وعدد الطلاب 23769 طالبًا، والطالبات 29644 طالبة.
 
فيما بلغ عدد اللجان الامتحانية 147 لجنة، بالإضافة إلى لجنة النور للمكفوفين، ولجنة السجن بجمصة، ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالى 151 لجنة.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش فى الامتحانات، منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها، وتركيب كاميرات مراقبة فى اللجان لرصد أى مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود فى كراسة الأسئلة لضبط أى طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش، لرصد أى تداول للأسئلة.
طلاب الثانوية العامة بالدقهلية (1)
طلاب الثانوية العامة بالدقهلية (1)

طلاب الثانوية العامة بالدقهلية (2)
طلاب الثانوية العامة بالدقهلية (2)

طلاب الثانوية العامة بالدقهلية (3)
طلاب الثانوية العامة بالدقهلية (3)

طلاب الثانوية العامة بالدقهلية (4)
طلاب الثانوية العامة بالدقهلية (4)

 


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