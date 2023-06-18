طب قصر العينى وجامعات أمريكية تحتفل غدا باليوم العالمى لمكافحة وعلاج الإدمان

كتب محمد صبحى

تحتفل وحدة علاج الإدمان بكلية طب القصر العينى ب جامعة القاهرة ، غدا الإثنين، باليوم العالمى لمكافحة وعلاج الإدمان، حيث تنظم الوحدة فعاليات على مدار اليوم لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات والبعد عن استخدامها.

وتقام الاحتفالية برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة منال المصرى عميد كلية طب قصر العينى.

وقالت الدكتورة رانيا ممدوح أستاذ بوحدة علاج الإدمان، إن الفعالية تأتى فى إطار دعوة منظمة الصحة العالمية للدول والجامعات بتنظيم فعاليات ضد المخدرات، مشيرة إلى أن الفاعلية ستشهد مشاركة 4 أساتذة من كبرى الجامعات الأمريكية للحديث عن وضع استراتيجيات ضد المخدرات بين طلاب الجامعة والحديث عن علاج الإدمان للمرضى .

وأشارت الدكتورة رانيا ممدوح، إلى أن الهدف من الندوة تحقيق عدة محاور منها تحقيق الوقاية من المخدرات لطلاب الجامعة وتقليل أعداد المتعاطين ، وزيادة تقنيات الوقيات للمواطنين وأيضا تناول تنقيات العلاج الحديثة.