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ضبط 500 ألف عبوة عصير وحلوى للأطفال منتهية الصلاحية بمصنع فى طنطا

الأحد، 18 يونيو 2023 02:16 م
ضبط 500 ألف عبوة عصير وحلوى للأطفال منتهية الصلاحية بمصنع فى طنطا المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة برئاسته وعضوية  ياسر مراد مديرالادارة ومحمد الشيخ مديرالرقابة  بطنطا.
 
وتمكنت الحملة من ضبط 500000عبوه عصير  وحلوى اطفال غير صالحه للاستهلاك الادمى  و (2) طن خامات شيكولاته وسودانى انتهاءمايو 2023 داخل مصنع تحت بير السلم بطنطا تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر  محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 

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