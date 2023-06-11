ضبط 149 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية.

ضمت حازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة وطارق شعيب، محمد السيد فضل، محمد صلاح الباز مفتشى إدارة الرقابةالتموينية بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية قام بالتصرف فى كمية وقدرها 145 شيكارة دقيق بلدى مدعم إستخراج 87.50% وذلك بعد مراجعة شاشة الجرد والأرصدة بسيستم المخابز.

كما تم ضبط مخبز بلدى قام بتجميع 4 شكائر دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم إستخراج 87.50% تجميع بداخل ذلك المخبز الذى استخدم اسلوب الغش والخداع بوضع شكاير الردة وسط شكاير الدقيق للتضليل والغش وذلك قبل إعادة بيعهم بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، تحرير 3 محاضر إثبات حالة نقص وزن فى الشريحة الثانية، تحرير محضر جنحة غيابى لتجميع الدقيق وتسليمه إلى مركز شرطة المحلة تحررت محاضر جنح بالوقائع واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات