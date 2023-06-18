ركاب طائرة يعيشون لحظات مرعبة فى رحلة من سنغافورة إلى لندن.. فيديو

كتبت: شيماء عبد المنعم

تعرض طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية الي إصابات خطيرة، فيما عاش الركاب لحظات من الرعب على ارتفاع 30 ألف قدم، عندما تعرضت الطائرة لـ"أسوأ مطبات هوائية" واجهتها رحلات الشركة منذ سنوات، وذلك خلال رحلة من سنغافورة إلى لندن، حسبما نشر موقع الديلي ميل .

وحسب التقرير تعرضت الرحلة BA12 التي كانت متجهة من سنغافورة إلى هيثرو بلندن، لمطبات هوائية شديدة ومستمرة فوق خليج البنجال، وطائرة "بوينج 777-300ER" مرت فوق بحر أندامان، وكانت تحلق فوق خليج البنجال عندما تعرضت للمطبات، وأصيب 5 من طاقم بجروح خطيرة، من جراء الواقعة.

عانى أحد أفراد طاقم الطائرة من خلع في الكاحل، وخضعت أخرى للتصوير بالرنين المغناطيسي للتحقق من كدمات شديدة في وركها، فيما لا يزال عنصر آخر من الطاقم في المستشفى، بعد إجراء عملية جراحية في الكاحل وعظم الفخذ.

واضطرت الطائرة للعودة إلى سنغافورة في حوالي الساعة الثالثة من فجر الجمعة، حيث تم فحصها للتأكد من عدم إصابتها بأضرار هيكلية، ولافتات "ربط حزام الأمان" كانت مضاءة لإلزام الركاب على الجلوس في مقاعدهم، لكن طاقم الطائرة كان يتحرك باستمرار ليقوم بمهامه وطمأنة الركاب، لذلك تعرض أفراده لإصابات خطيرة.

ونتيجة لهذه الاضطرابات، قرر قائد الطائرة العودة إلى سنغافورة وتجنب إكمال الرحلة لهيثرو، فيما تم منح الركاب إقامة فندقية وأعيد حجز تذكر سفر لهم على متن رحلات لاحقة.



ركاب طائرة يتعروض لازمة

وقال مصدر في الخطوط الجوية البريطانية، قوله إن "شركة الطيران لم تشهد أي شيء من هذا القبيل في السنوات الخمس الماضية، وأن الخطورة كانت كبيرة"، وتابع المصدر: "كانت الطائرة تهتز فجأة، ثم هبطت 5 أقدام وارتفعت مرة أخرى في حركات اهتزازية غير مريحة".

من جانبه، قال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية:"السلامة أولويتنا دائما. نحن نعتني بطاقمنا بعد أن تعرضت إحدى رحلاتنا لحالة نادرة من الاضطرابات الشديدة"، وأضاف :"طمأن فريقنا المدرب تدريبا عاليا، العملاء على متن الطائرة، والتي عادت إلى سنغافورة كإجراء احترازي. اعتذرنا للعملاء عن التأخير في رحلتهم وقدمنا لهم إقامة فندقية ومعلومات عن حقوق المستهلك الخاصة بهم".

والشركة أعادت حجز تذاكر سفر للعملاء على الرحلات التالية المتاحة معها ومع شركات طيران أخرى، وفقا للمتحدث، ويشار إلى أن المطبات الهوائية الشديدة زادت بنسبة 55 بالمئة بين عامي 1979 و2020، ومن المتوقع أن تصبح أكثر حدة وتكرارا وتدوم لفترة أطول في المستقبل.