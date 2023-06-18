اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 07:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 3 أشخاص منهم عسكريان بتحطم طائرة خفيفة جنوب فرنسا

الأحد، 18 يونيو 2023 03:58 ص
مصرع 3 أشخاص منهم عسكريان بتحطم طائرة خفيفة جنوب فرنسا الجيش الفرنسى
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي ثلاثة أشخاص منهم عسكريان مصرعهم يوم السبت بتحطم طائرتهم الخفيفة في منطقة جبلية جنوب فرنسا، حسب ما أعلن الجيش والنيابة الإقليمية.

وأفاد النائب العام الإقليمي باتريس كامبيرو لوكالة فرانس برس بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة قرب قرية غونفارون في مقاطعة فار بجنوب فرنسا.

وتوجه محققون جنائيون وشرعيون إلى مكان الحادث.

وأعلنت القيادة الجنوبية للجيش الفرنسي أن اثنين من الضحايا الثلاثة عسكريان يعملان في قاعدة تدريب فوج المروحيات القتالية الثاني القريبة من مكان الحادث.

وذكرت الحماية المدنية في وقت سابق أنها تلقت نداء بشأن حادث طائرة أدى إلى اندلاع حريق في الغطاء النباتي المحيط تم إخماده بسرعة.

وأضافت أنه تم تحديد مكان الطائرات بمساعدة مروحيات إطفاء.

 


فرنسا

تحطم طائرة فى فرنسا

الجيش الفرنسى

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة