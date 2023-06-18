رئيس سوهاج الأزهرية يكرم أوائل الدفعة الأولى لخريجي التجويد والقراءات

سوهاج عمرو خلف

كرم الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية ل منطقة سوهاج الأزهرية ، أوائل الدارسين بالمستوى الأول برواق التجويد والقراءات.

وهنأ حمادي الدارسين باتمامهم المستوى الأول وحثهم على المحافظة والاستمرار في تحصيل علوم القرآن والعمل به وقام بتسليمهم شهادات إتمام دراسة المستوى المعتمدة من الإدارة العامة للجامع الأزهر.

وأوضح الدكتور نور الرمادي مدير إدارة فروع الرواق بسوهاج بأن رواق التجويد والقراءات أحد فروع الرواق التي يلتحق بها الدارسين الراغبين في دراسة أحكام التجويد ودراسة متون القراءات بنظامي الإفراد والجمع وتعد هذه الدفعة الأولى وعددها 15 دارسا تخرجت من رواق التجويد والقراءات بمحافظة سوهاج بعد أن خاضوا الامتحانات التي أجريت في ديسمبر الماضي بمقر إدارة فروع الرواق بالمحافظة .