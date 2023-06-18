تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالمنيا حول امتحان اللغة العربية

المنيا-حسن عبد الغفار

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة ، بمحافظة المنيا، بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، للعام الدراسي الجديد 2023، وقال الطلاب إن امتحان اللغة العربية، جاء في متناول الطالب المتوسط ولكن قطعة النحو جاءت صعبة.

وأضاف الطلاب، أن الامتحان جاء متنوع بين أسئلة سهلة وأخرى تحتاج إلى تفكير وكانت تحتاج إلى وقت أطول من المقرر لها.

وأكدت غرفة عمليات الامتحانات في المنيا، عدم تلقي أي شكاوى من طلاب او اولياء الامور ، مع مواصلة تكثيف الجهود خلال تلك الفترة الحالية لمتابعة سير الامتحانات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طالباً منهم 22 ألفا و 937 طالباً علمي علوم، و2443 طالبا علمي رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة، موضحا ًأنه تم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.

و ادى صباح اليوم الأحد، 40704 طالب وطالبة في المنيا، لحضور امتحان مادة اللغة العربية، داخل 1001 لجنة في 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، بمحيط اللجان .