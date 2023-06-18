اليوم السابع.. الرئيس السيسى: مصر كانت وستظل دائما سندا للسودان الشقيق

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس السيسى: مصر كانت وستظل دائما سندا للسودان الشقيق.. الرئيس يلتقى نائب رئيس مجلس السيادة السودانى ويؤكد: وقف الاقتتال بشكل دائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمى.. الحكومة تنفى وجود عجز فى السلع الغذائية بالأسواق.. انضباط بلجان امتحانات الثانوية.. الطالب: أسئلة "العربى" سهلة

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الرئيس السيسى: مصر كانت وستظل دائما سندا للسودان الشقيق.. الرئيس يلتقى نائب رئيس مجلس السيادة السودانى ويؤكد: وقف الاقتتال بشكل دائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمى بما يفضى إلى تحقيق إرادة الشعب السودانى فى الأمن والاستقرار والتنمية أولويات ينبغى تكثيف الجهود لتنفيذها



الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية.. ويؤكد: الدولة تحرص على تعزيز الإصلاحات الهيكلية ودعم دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابى لكل المستثمرين.. "مدبولى" يشهد توقيع اتفاقية لتعيين "التمويل الدولية" مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات





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