اليمن تدعو المجتمع الدولى لاتخاذ موقف يرقى لحجم جرائم الحوثيين

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دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، باتخاذ موقف يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات المروعة التى ترتكبها جماعة الحوثيين بحق المدنيين فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، والضغط على المليشيا لإطلاق سراح الشباب اليمنيين الناشطين فورا دون قيد أو شرط.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ذلك جاء خلال تصريحات الإريانى، والتى أدان واستنكر خلالها بأشد العبارات، إقدام مليشيا الحوثى الإرهابية، نقل واحتجاز 20 من الشباب اليمنيين الناشطين المشاركين فى تشييع جنازة الناشط حمدى عبدالرزاق الملقب بـ "المكحل"، بما يسمى "جهاز الامن والمخابرات" فى مدينة صنعاء، بعد ثلاثة أشهر من اختطافهم واخفائهم قسريا.

وأوضح الإريانى أن الشباب اليمنى تعرض طيلة فترة اختطافهم وإخفائهم قسريا لصنوف التعذيب النفسى والجسدى وسوء المعاملة والإهمال فى معتقلات جهاز الأمن والمخابرات والبحث الجنائى وإدارة الامن بمديرية المشنة بمدينة أب، وكلها معتقلات خاضعة لسيطرة المدعو ابو على الكحلانى بمليشيا الحوثى الإرهابية.