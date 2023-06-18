اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 09:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الفيضانات والانهيارات تدمر بنية تحتية بقيمة 500 مليون روبية فى نيبال

الأحد، 18 يونيو 2023 09:05 م
الفيضانات والانهيارات تدمر بنية تحتية بقيمة 500 مليون روبية فى نيبال فيضانات
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير البنية التحتية وإدارة النقل النيالي براكاش جوالا إن الفيضانات والإنهيارات الأرضية التي ضربت شرق نيبال مؤخرا تسببت في تدمير بنية تحتية بقيمة 500 مليون روبية.


وذكرت جريدة (أخبار الهيمالايا) النيبالية أن تصريحات الوزير جاءت خلال اجتماع لمجلس النواب، حيث أوضح أن الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية بسبب هطول الأمطار في مناطق من بينها تابليجونج وتيهراثوم وسانكوواسابها وبانتشثار تسببت في خسائر فادحة، وقد فقد بعض الأشخاص حياتهم بينما فُقد آخرون في الكارثة، معربا عن تعازيه بالنيابة عن الحكومة لأهالي الضحايا.


وأضاف الوزير أنه تم تسريع جهود الإنقاذ وتوزيع الإغاثة وتم نشر الجيش النيبالي وقوات الشرطة المسلحة والشرطة النيبالية وموظفي الحكومة في مواقع الكارثة لتوفير جهود الإنقاذ وتوزيع المساعدات.


وقال إن الفيضانات جرفت جسرا فوق نهر هوا، كما انقطعت الكهرباء، وتضرر طريق بطول خمسة أمتار بمحاذاة ممر آرون، وتضرر طريق ميد هيل السريع في بعض الأماكن.


ونتجت تلك التدميرات في إطار موسم الأمطار الموسمية السنوية الذي يبدأ عادة في نيبال في منتصف يونيو من كل عام، ويؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الدولة الجبلية.


فيضانات

نيبال

أمطار

انهيارات ارضية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة