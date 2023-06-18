وجددت الجزائر - في بيان صادر اليوم عن وزارة خارجيتها - تأكيدها على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق إقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله والعمل الجاد بغية تجفيف منابع تمويله.



كما أعربت الجزائر عن "خالص تعازيها وتضامنها مع الحكومة الأوغاندية وشعبها الشقيق، وتقدمت بأصدق مواساتها لأهالي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء".