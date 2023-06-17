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5 وجبات يوميا وفشار ومكسرات.. نصائح طبية للتغذية السليمة لطلاب ثانوي عام

السبت، 17 يونيو 2023 09:00 ص
5 وجبات يوميا وفشار ومكسرات.. نصائح طبية للتغذية السليمة لطلاب ثانوي عام المركز القومى للبحوث
كتب محمد صبحى

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أكدت الدكتورة رانيا أحمد بسيونى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، أن فترة امتحانات الثانوية العامة هى الفترة الأكثر ضغوطا لكل الأسر المصرية، وقد تتأثر صحة طالب الثانوية العامة سلبا بسبب كثرة الضغوطات والتوتر سواء لقلة أو تشتت التركيز، وقد يمتد التأثير إلى بعض التقلبات فى الشهية وعسر الهضم  وأيضا قد ينخفض وزن بعض الطلاب أو يزداد وزن البعض  بسبب قلة اقبالهم على تناول الطعام أو زيادة الاقبال على تناول الطعام للتخلص من التوتر.
 
وقالت استاذ التغذية فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، أن  التغذية السليمة تحافظ على التركيز و تعزيز الذاكرة و كذلك هناك بعض الاطعمة التى تقلل من التوتر و القلق مع الحفاظ على الصحة الجسدية للطالب وعدم تعرضه للاصابة ببعض الأمراض الفيروسيه.
 
وقدمت عدد من النصائح الطبية حول التغذية السليمة لطلاب الثانوية العامة :- 
1- تناول خمس 5 وجبات يوميا ثلاث رئيسية معدة بطرق صحية و خفيفة و اثنين سناك صحى مثل (الفشار او سلطة الفواكة او بعض المكسرات ) لعدم الشعور بالجوع و زيادة التركيز.
2- تناول الخضروات و الفاكهة الطازجة لاحتواءها على الفيتامينات و الاملاح المعدنية الهامة لزياد التركيز و زيادة المناعة و كذلك تحتوى على الالياف الهامة للوقاية من الامساك.
3- تناول الاغذية التى تحتوى على  الاوميجا 3 والزنك و السلينيوم  و الحديد و كذلك الكولين و فيتامين ب و فيتامين K  الموجودة بــــــــ  (الاسماك الدهنية كالبورى او الماكاريل او السالمون و كذلك المكسرات و منتجات الالبان و البيض و الخضروات الورقية كالجرجير و البقدونس و السبانخ و اللحوم و البذور مثل بذور الكتان).
4- شرب اثنان لتر من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الجسم و الشعور باليقظة و الانتعاش.
5- حاول بقدر الامكان ان تخصص نصف ساعة يوميا لممارسة الرياضة لانها تساعدك فى التخلص من التوتر. 
6- اهتم بالحصول على وقت كافى من النوم ليلا لانه يساعد على زيادة التركيز و التخلص من التوتر.
7- احرص على تناول وجبة عشاء خفيفة ليلة الامتحان مثل كوب زبادى بملعقة عسل نحل و الفواكه الطبيعية.
8- ضروة الاهتمام بوجبة الافطار قبل الخروج من المنزل صباحا لامداد الجسم بالطاقة و النشاط و يفضل ان تكون من الاطعمة الصحية الخفيفة مثل (الشوفان بالزبادى و عسل النحل و الفواكهه او طبق بليلة باللبن والمكسرات او نصف خبز بلدى  الاسمر و قطعة جبن قريش و بعض الخصروات). 
9- احرص على اخذ زجاجة ماء اثناء الامتحان لتجنب الجفاف.

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