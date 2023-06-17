هل يسبب مسحوق البروتين زيادة الوزن؟

كتبت رانيا عامر

إذا كنت تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرقه من أي طعام ، بما في ذلك مسحوق البروتين ، فإن جسمك سيخزن السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون. ومع ذلك ، فإن الكمية والنوع الصحيحين من مسحوق البروتين يغذي جسمك ولا يساهم في زيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع helpguide.

أنواع مسحوق البروتين

مسحوق البروتين ، كما يوحي الاسم ، هو مسحوق بروتين. تتوفر مساحيق بروتين مختلفة ، بدرجات متفاوتة من الجودة. يمكن أن تساعدك معرفة الفرق بين مساحيق البروتين المختلفة في إجراء عملية شراء مستنيرة أو حتى منعك من اكتساب الوزن الزائد.

بروتين مصل اللبن

تظهر الأبحاث أن بروتين مصل اللبن يمكن أن يزيد بشكل كبير من كتلة العضلات ووزنها. وبالتالي ، غالبًا ما يشتمل الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن على بروتين مصل اللبن لتعزيز تناول السعرات الحرارية اليومية وتعزيز زيادة الوزن. بروتين مصل اللبن هو منتج ثانوي لعملية تصنيع الجبن. يتم فصل السائل (مصل اللبن) وتجفيفه أثناء معالجة الجبن للحصول على مسحوق البروتين.

بروتين البيض

يساعدك مسحوق بروتين البيض في الحصول على البروتينات الإضافية التي تحتاجها لتنمو وإصلاح العضلات بعد التمرين المكثف.

مسحوق بروتين الصويا

يتم تكسير رقائق فول الصويا المجففة إلى مسحوق. لأي شخص يحاول زيادة الوزن ، يعتبر مسحوق بروتين الصويا مكملًا جيدًا.

مسحوق البروتين و زيادة الوزن

يعتمد مقدار الوزن الذي تكتسبه من تناول مسحوق البروتين على المسحوق وعدد مرات تناوله. مسحوق البروتين وحده لن يزيد وزنك، ويزداد وزنك عندما تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق. قد يؤدي الاستهلاك المفرط لمسحوق البروتين (مع الإضافات الأخرى) إلى فائض في السعرات الحرارية ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

والانتفاخ هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لاستهلاك الكثير من مسحوق البروتين. يجعلك تشعر بالانتفاخ ويمكن أن يعطي مظهر زيادة الوزن في منطقة البطن، وخلطات مسحوق البروتين التي تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية أكثر من الخلطات الأخرى مخصصة للأشخاص الذين يحاولون زيادة الوزن. ومع ذلك ، فإن مسحوق البروتين الذي يحتوي على مكونات تدعم أهداف إنقاص الوزن متاح أيضًا. إلى جانب المكونات ، يؤثر توقيت وكمية استهلاك مسحوق البروتين أيضًا على زيادة وزنك.