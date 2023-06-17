ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37933 طنا تشمل: 11400 طن يوريا و6933 طن أسمنت و9900 طن رمل و9700 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33649 طنا تشمل: 2000 طن ذرة و5386 طن حديد و13000 طن قمح و300 طن زيت فول صويا و700 طن خردة و1354 طن خشب زان و3539 طن فول صويا و6200 طن فول صب و 1170 طن أبلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 466 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 148 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1747 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138180 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 223513 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2614 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، وعدد 4 وحدات نهرية "بارجات"، بعد أن قام بتحميل شحنة تبلغ حوالى 1249 طن من القمح متجههين إلى صوامع امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3140 شاحنة .