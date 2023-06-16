ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 19 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43947 طن تشمل : 15000 طن يوريا و 2700 طن مولاس و 7519 طن أسمنت و 900 طن رمل و 17828 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41923 طن تشمل : 9500 طن ذرة و 13620 طن قمح و 150 طن كسب عباد شمس و 1170 طن خشب زان و 5030 طن حديد و 368 طن أرز و 1906 طن فول صويا و 9627 طن فول صب و 1642 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 552 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 564 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 154 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2582 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134492 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 224178 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2663 طن قمح متجهين إلى صوامع اسيوط و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5643 شاحنة .