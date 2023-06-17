ما الفرق بين اللحم البقرى والجاموسى والضأن؟.. طبيبة بيطرية توضح

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سماح نوح، طبيبة بيطرية، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء بالمنوفية، إن هناك فروقا بين لحم الضأن ولا البقرى، وكل نوع له نظامه، وهى:-

1- اللحم البتلو :

- هو لحم العجول الرضيعة التي تتغذى على اللبن ومنتجاته، ويتراوح عمرها بين 3 أسابيع، 14 أسبوعا، وأفضلها يتراوح عمرها بين 4، 8 أسابيع.

- أما التي يقل عمرها عن 4 أسابيع فيكون لحمها ضعيف الطعم غير متماسك باهت اللون، وإذا زاد عمرها عن العام تفقد مميزات اللحم البتلو الجيد وتغلظ أليافها، وفي نفس الوقت لا تصل إلى جودة اللحم الكندوز ( العجل البالغ ) .

- اللحم البتلو الجيد لونه وردي ( أحمر فاتح ) قليل أو معدوم الدهن و هذا يجعله متوسط الليونة، كما ترتفع به نسبة الماء و النسيج الضام اللين، ولذا ينقص وزنه بالطهي أكثر من الكندوز ولكنه يعطي عند سلقه مرقا جيدا فاتح اللون.

2- اللحم الكندوز :

- هو لحم العجول والأبقار البالغة ( أكثر من سنة )، واللحم الكندوز الجيد لونه أحمر زاهي إلى أحمر قرمزي قاتم، ويزيد اللون قتامه كلما كبر سن الحيوان.

- كما أن أليافه تكون دقيقة متماسكة غير رخوة، ويتخللها كمية متوسطة من الدهن ( معرق ) وهي التي تكسبه الليونة المرغوبة .

- أما لحم العجول الكبيرة السن خشن الألياف وعظامه شديدة الصلابة وتكثر به نسبة النسيج الضام الجامد الذي لا يلين بسهولة .

3-لحم الضاني :

- هو لحم الخراف و ينقسم إلى لحم الحمل الصغير ، ويذبح عادة بين الأسبوع العاشر والثاني عشر من عمره، ويتميز لحمه بلون أحمر فاتح ودهن قليل أبيض، وعظامه رقيقة سهلة الكسر محمرة اللون، وعندما يبلغ العام يسمى حولي اي حول أي عام.

- أما الأكبر سنا عن ذلك فيسمى ضأن، ويذبح من الشهر الثاني عشر إلى السنتين من عمره.

4- لحم الماعز :

- ويعرف لحم الماعز بالنيفة، وغالبا يقتصر تقديم هذا النوع من اللحم على المطاعم المتخصصة في تقديمه مشويا.

5- اللحم الجملي : يستهلك بكميات كبيرة في الأحياء الشعبية وفي الأرياف بصفة خاصة.

6- اللحم البقرى: الألياف تتميز بأنها رقيقة وناعمة، بينما الطعم مستساغ لوجود طبقات من الدهون بين الألياف.

- اللحم البقرى الكبير، لونه أحمر داكن وملمسه خشن وقوامه صلب ودهنه أصفر فاتح أو داكن.

7- اللحم الجاموسى: لونه أحمر غامق بعد الذبح مباشرة.

- نستدل على اللحوم كبيرة السن من لونها الداكن وخشونة ملمسها وتظهر فيها الألياف العضلية بالعين المجردة فتكون واضحة بارزة .

- لون الدهن الأصفر خاص باللحوم البقري اما اذا ازداد صفاره أو تحول إلى اللون البرتقالى فيدل على انها لحوم كبيرة العمر.

- الدهن الجاموسى لونه أبيض لامع أما اللون الأصفر الليمونى فيدل على حالة مرضية .

- اللحم الجاموسي اخشن من البقري وصعب. الهضم عنه لأن اليافه عريضة