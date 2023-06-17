اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يونيو 2023 07:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تزود أوكرانيا بآلاف البنادق الهجومية وأكثر من مليون طلقة

السبت، 17 يونيو 2023 07:05 م
كندا تزود أوكرانيا بآلاف البنادق الهجومية وأكثر من مليون طلقة الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الكندية أنه فى الأيام المقبلة، جرى استكمال تسليم أوكرانيا آلاف البنادق الهجومية وأكثر من مليون طلقة والتى تم الإعلان عنها فى أبريل الماضى.

وذكرت وزارة الدفاع فى بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت - أنه سيتم تسليم 6750 بندقية هجومية و1.1 مليون طلقة من عيار 7.62 ملم و250 ألف طلقة من عيار 5.56 ملم و 70 ألف طلقة قناصة.

وأشار البيان إلى أن كندا "ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية التى تحتاجها للدفاع عن نفسها".

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة