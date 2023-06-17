اليوم السابع
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صراصير المورمون تغزو ولاية نيفادا بالملايين.. والجفاف أحد الأسباب "فيديو"

السبت، 17 يونيو 2023 12:38 م
صراصير المورمون تغزو ولاية نيفادا بالملايين.. والجفاف أحد الأسباب "فيديو"
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ملايين الحشرات التى لا تطير، والمعروفة باسم صراصير المورمون ، انتشرت عبر ولاية نيفادا وغطت الطرق والمبانى، مما أثار قلق السكان.

 
وظهرت اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال منافذ الأخبار المحلية انتشار الحشرات فى ست مقاطعات في نيفادا، مع سجاد كثيف من الحشرات يتحرك ببطء وكفاءة في جميع أنحاء الولاية. قال متحدث باسم مستشفى نورث إيسترن نيفادا الإقليمي ، لموقع KSL الإخباري المحلي ، إن مستشفى محلي اضطر إلى استخدام المكانس وماكينات ضخ الهواء لإفساح المجال أمام المرضى للدخول إلى المبنى.
 
واعتبرت الصحيفة أن خطورة الحشرات لا تقتصر على الانتشار بهذا الشكل المخيف ، بل إنها تجعل الطرق خطرة عندما يتم سحق أعداد كبيرة منها.
 
وقال جيف نايت ، عالم الحشرات بقسم الزراعة في نيفادا ، "إنهم يتعرضون للدهس ، يخرج اثنان أو ثلاثة ويأكلون رفيقهم ، ويتم دهسهم ، ويمكن تغطية الطرق بالصراصير التى تصبح زلقة ..المشكلة الأكبر هي العواصف الرعدية بعد الظهر فعندما ينزل الماء عليها تصبح زلقة بشكل أكبر ، لقد تعرضنا لعدد من الحوادث الناجمة عن الصراصير."
 
على الرغم من اسمها ، فإن الحشرات ليست صراصيرًا بيولوجيًا ، بل هي كاتيدات كبيرة مدعومة بالدرع تقنيًا تشبه الجنادب إلى حد كبير ، وفقًا لجامعة نيفادا  إنهم لا يطيرون ، وبدلاً من ذلك يمشون أو يقفزون.
 
ويضعون البيض في الصيف الذي يكون كامنا في الشتاء ثم يفقس في الربيع. لكن هذا العام ، بسبب فصل الشتاء الممطر بشكل غير عادي ، تأخرت الصغار. وقال نايت لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن العدد الكبير من الحشرات التي تتحرك عبر نيفادا يمكن أن يظل في ذروته لمدة أربع إلى ست سنوات ، قبل أن تعيده الحشرات والحيوانات المفترسة الأخرى للسيطرة.
 
وقال " كان الجفاف هو ما دفعهم لبدء الفقس. وبمجرد أن يفعلوا ذلك ، يكون لهم اليد العليا ، وبالتالي يزداد عدد سكانهم لعدة سنوات ثم يتراجع ".
 
 

صراصير نيفادا

صراصير المرمون

نيفادا

غضب الطبيعة

حشرات



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