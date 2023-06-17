صراصير المورمون تغزو ولاية نيفادا بالملايين.. والجفاف أحد الأسباب "فيديو"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ملايين الحشرات التى لا تطير، والمعروفة باسم صراصير المورمون ، انتشرت عبر ولاية نيفادا وغطت الطرق والمبانى، مما أثار قلق السكان.

وظهرت اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال منافذ الأخبار المحلية انتشار الحشرات فى ست مقاطعات في نيفادا، مع سجاد كثيف من الحشرات يتحرك ببطء وكفاءة في جميع أنحاء الولاية. قال متحدث باسم مستشفى نورث إيسترن نيفادا الإقليمي ، لموقع KSL الإخباري المحلي ، إن مستشفى محلي اضطر إلى استخدام المكانس وماكينات ضخ الهواء لإفساح المجال أمام المرضى للدخول إلى المبنى.

a plague of crickets in nevada

the end is nighpic.twitter.com/8sWhk9ErFp — ian bremmer (@ianbremmer) June 14, 2023

واعتبرت الصحيفة أن خطورة الحشرات لا تقتصر على الانتشار بهذا الشكل المخيف ، بل إنها تجعل الطرق خطرة عندما يتم سحق أعداد كبيرة منها.

وقال جيف نايت ، عالم الحشرات بقسم الزراعة في نيفادا ، "إنهم يتعرضون للدهس ، يخرج اثنان أو ثلاثة ويأكلون رفيقهم ، ويتم دهسهم ، ويمكن تغطية الطرق بالصراصير التى تصبح زلقة ..المشكلة الأكبر هي العواصف الرعدية بعد الظهر فعندما ينزل الماء عليها تصبح زلقة بشكل أكبر ، لقد تعرضنا لعدد من الحوادث الناجمة عن الصراصير."

على الرغم من اسمها ، فإن الحشرات ليست صراصيرًا بيولوجيًا ، بل هي كاتيدات كبيرة مدعومة بالدرع تقنيًا تشبه الجنادب إلى حد كبير ، وفقًا لجامعة نيفادا إنهم لا يطيرون ، وبدلاً من ذلك يمشون أو يقفزون.

Thousands of Mormon crickets have taken over the town of Elko, Nevada, as these flightless, grasshopper-like creatures come out of their dormant period and into their migratory phase pic.twitter.com/6ZxD7yoPIr — CNN (@CNN) June 14, 2023

ويضعون البيض في الصيف الذي يكون كامنا في الشتاء ثم يفقس في الربيع. لكن هذا العام ، بسبب فصل الشتاء الممطر بشكل غير عادي ، تأخرت الصغار. وقال نايت لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن العدد الكبير من الحشرات التي تتحرك عبر نيفادا يمكن أن يظل في ذروته لمدة أربع إلى ست سنوات ، قبل أن تعيده الحشرات والحيوانات المفترسة الأخرى للسيطرة.

وقال " كان الجفاف هو ما دفعهم لبدء الفقس. وبمجرد أن يفعلوا ذلك ، يكون لهم اليد العليا ، وبالتالي يزداد عدد سكانهم لعدة سنوات ثم يتراجع ".