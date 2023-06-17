زراعة كفر الشيخ: ندوات إرشادية ومدارس حقلية للنهوض بزراعات القطن والذرة والأرز

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ ، عدداً من الحملات، والمدارس الحقلية، والندوات الإشادية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، للمزارعين، للنهوض بمحاصيل القطن والذرة والأرز.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ. جرى تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية للنهوض بانتاجية محصول القطن، بحضور باحثى القطن والادارة المركزية للارشاد، وبإشراف وتنفيذ الارشاد الزراعي بكفرالشيخ، للتأكيد على تنفيذ العمليات الزراعية والتوصيات الفنية المثلى للمحصول.

وأضاف غربية، كما شهدت زراعات القطن والذرة والأرز بعدد من الإدارات الزراعية، تفقد اللجان، للاطمئنان على تلك الزراعات، وعقد عدد من المدارس الحقلية، بحضور المزارعين للتوعية والإرشاد، إضافة لمتابعة صرف الأسمدة الزراعية، كما جرى متابعة زراعة الحقل الإرشادى لمحصول الذرة ناحية كفر العرب بمركز دسوق تحت رعاية مشروع إدارة مياه دلتا النيل بالمشاركة مع Gizووحدة تطوير الرى الحقلى وذلك بحضور الإرشاد الزراعي بالمديرية ودسوق.

وأكد غربية، أنه جرى صرف الأسمدة للمحاصيل الصيفيه، وحل جميع مشاكل المزارعين، ومداومه الفحص والعلاج الفوري لأي إصابات بالمحاصيل والإزالة الفورية لأي تعديات على الأرض الزراعية في المهد، والفحص اليومي للاكتشاف المبكر لأي إصابة بدودة الحشد والرش بعد الزراعة.