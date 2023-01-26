تحزيم زراعات القمح وتنفيذ مدارس حقلية وندوات إرشادية للمزارعين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من حملات تحزيم زراعات القمح ضد الفئران بالجمعيات التابعة للإدارة الزراعية بمركز كفر الشيخ، كما تم عقد يوم حقلى مع المزارعين بناحية مخيزن، وعقد يوم إرشادي وندوة إرشادية عن العمليات الزراعية لمحصول القمح بناحية العباسية بمركز الرياض، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح فوزى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد غربية، ُأنه وجه بسرعة الانتهاء من صرف الأسمدة الشتوية والالتزام بالمعدلات وتحصيل المديونيات أولا بأول، وترشيد النفقات لأقل حد ممكن، ويتم الصرف حسب المقررات والحصر،والحفاظ على ممتلكات الجمعية.

وأضاف غربية،أنه تم تنفيذ المدرسه الحقلية الخاصة بمحصول القمح تحت رعاية مشروع ترشيد استخدام مياه دلتا النيل بالمشاركة مع Giz، ووحدة تطوير الرى الحقلى بمتابعة الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ ناحية أريمون مركز كفرالشيخ، للنهوض بإنتاجية محصول القمح والتأكيد على ضرورة تنفيذ العمليات الزراعية والتوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح، ومتابعة الحالة العامة للحقول بالمركز، والتأكيد على ضرورة تنفيذ العمليات الزراعية، والتوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح، ومتابعة الحالة العامة للحقول بالمركز.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنه تم مناقشة أهم التوصيات الفنية لمحصول القمح، وكيفية تنفيذها بالشكل الصحيح، ومناقشة الزراع في الممارسات الخاطئة وتأثيرها على نمو وإنتاجية محصول القمح والعمل على تجنبها، موجها الشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذا اليوم بشكل ممتاز، سواء قيادات أو ورجال وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية،كما تم المرور على زراعات القمح والبنجر والفول، وذلك لفحصها والتنيه بالتوصيات في وجود أي إصابات وذلك بزمام جمعية الخاشعة وبلطيم.