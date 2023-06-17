توزيع 1300 كيلو لحوم على 750 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، عن توزيع 1300 كيلو لحوم على 750 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى الجرايدة وكفر الجرايدة وعزبة فريد علي بمركز بيلا، وقريتي قراجة والشمارقة بمركز كفر الشيخ، وقرية العفيفي بمركز سيدي سالم، وقريتي أبو ريا وكفر أبو ريا بمركز الرياض.

وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشاد «شعبان» بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ لمختلف الطبقات الاجتماعية، والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة، خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.