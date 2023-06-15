اليوم السابع
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الخميس، 15 يونيو 2023 09:45 م
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بدء العمل بـ6 مجمعات خدمية للمواطنين بمركز الشهداء ضمن "حياة كريمة".. صور

الخميس، 15 يونيو 2023 08:47 م
بدء العمل بـ6 مجمعات خدمية للمواطنين بمركز الشهداء ضمن "حياة كريمة".. صور بدء العمل بـمجمع خدمات المواطنين بمركز الشهداء
المنوفية - محمد فتحى

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نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، بتنفيذ خطة نقل العاملين بـ 6 وحدات اجتماعية لمقراتهم الجديدة بـ 6 مجمعات خدمية بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية لبدء العمل، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.
 
وأكد أمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن نقل العاملين بالوحدات الستة يأتي في إطار "حياة كريمة"، وتحسين البيئة الوظيفية للعاملين ومتلقي الخدمة من خلال مجمعات الخدمات تيسيرا على المواطنين، وكذلك في إطار ضمان توفير الحياة الكريمة لهم أثناء تلقي الخدمة.
 
وكانت مديرية التضامن الاجتماعي قد انتهت من استعدادات نقل العاملين لمقراتهم الجديدة بعد الانتهاء من تدربيهم من قبل الوزارة والمحافظة لرفع قدراتهم وصقل مهاراتهم لتحسين مستوى الخدمة كما وكيفا.
 
ومن جانبه، أكد جميل مشحوت مدير مركز المعلومات بالمنوفية، أنه تم نقل 6 وحدات للمجمعات الخدمية، وهم وحدة دراجيل - دنشواي - زاوية الناعوره - زاويه البقلي - دراجيل - ساحل الجوابر، وقد تم نقل شبكة المعلومات للمقرات الجديدة وتشغيلها، وقد تلقى العاملين بالوحدات ثلاث دورات تدريبية في شهر ديسمبر 2021 من قبل الوزارة، وفي شهر يناير 2022 من قبل مركز معلومات المديرية، وفي شهر سبتمبر 2022 من قبل مركز المعلومات بالمديرية، وذلك لتدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة والشبكات لرفع مستوى مهارات العاملين، لرفع مستوى تقديم أداء الخدمة للمواطنين.
 
بدء العمل بـمجمع خدمات المواطنين بمركز الشهداء (1)
بدء العمل بـمجمع خدمات المواطنين بمركز الشهداء

بدء العمل بـمجمع خدمات المواطنين بمركز الشهداء (2)
بدء العمل بـمجمع خدمات المواطنين بمركز الشهداء

بدء العمل بـمجمع خدمات المواطنين بمركز الشهداء (3)
بدء العمل بـمجمع خدمات المواطنين بمركز الشهداء

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

تضامن المنوفية

وحدات إجتماعية



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