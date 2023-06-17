تموين دمياط تعلن طرح لحوم سودانى بسعر 195 جنيها.. اعرف أماكن منافذ البيع

- إستهلاكي دمياط ( دمياط شارع الشرباصي )

- أسماك المظلوم ( دمياط مساكن المظلوم )

- دلتا دمياط القديمة ( من ميدان الشهابية )

- دلتا فارسكور ( فارسكور بجوار الإدارة التعليمية )

- إستهلاكي فارسكور ( فارسكور بجوار مركز الشرطة )

- دلتا دمياط الجديدة ( دمياط الجديدة المجاورة الأولي )

- سومانيل رأس البر ( رأس البر – السوق العمومي )

- أسماك الزرقا ( الزرقا مساكن الزرقا أمام الشهر العقاري )

- تفتيش كفر سعد ( التفتيش بجوار شرطة السوق العمومي ) .

وكانت أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، توافر الأرز الأبيض الفاخر "هندى المنشأ"، بسعر 20 جنيها للكيلو بمنافذ دلتا ماركت لشركة تجارة الجملة، المتواجدة بمدن دمياط ودمياط الجديدة وفارسكور وكفر سعد ورأس البر.

وتستمر جهود المديرية لمتابعة حركة السلع بالأسواق، والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.