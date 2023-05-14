اليوم السابع
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وزير التموين: الاكتفاء من السكر يصل لـ7 أشهر واحتياطى الأرز 3 شهور

الأحد، 14 مايو 2023 12:38 م
وزير التموين: الاكتفاء من السكر يصل لـ7 أشهر واحتياطى الأرز 3 شهور الدكتور على المصيلحي وزير التموين
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توريد 2 مليون طن قمح لوزارة التموين حتى الآن، ونحن تقريبا في نصف الموسم، وبالتالي المستهدف يقترب من 4 ملايين طن، ويتم صرف الأموال المستحقة خلال 48 ساعة وبشكل كبير من كافة الجهات المسوقة وهناك التزام لسداد المزارعين. 
 
وأضاف وزير التموين، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح من شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدولة تعمل علىي زيادة المنتج المحلي مما يقلل فاتورة الاستيراد.. وفى إطار زيادة العائد داخل الدولة المصرية. 
 
واستعرض جهود الدولة في توفير الصوامع الخاصة بالقمح وفوق السعات التخزينية المقرر عملها، بإجمالي سعة تخزينية واستخدام الصوامع مشروع استراتيجي هام دعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجمالي 3.5 مليون طن. 
 
وحول نسب الاكتفاء من السلع الاستراتيجية والمخزون الاستراتيجي، أوضح وزير التموين كالتالي: 
 
نسبة الاكتفاء من السكر 7 شهور.
 
نسبة الاكتفاء من الأرز 3 شهور. 
 
نسبة الاكتفاء من الزيوت 4 شهور.
 
نسبة الاكتفاء من اللحوم 3.5 شهور 
 
نسبة الاكتفاء من الدواجن 8 شهور.
 

موسم حصاد القمح

حصاد القمح

موسم حصاد القمح بشرق العوينات

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يفتتح حصاد القمح

شرق العوينات

افتتاح مصنع البطاطس

مصنع البطاطس

موعد حصاد القمح 2023

موسم حصاد القمح في مصر

ماكينة حصاد القمح

توريد القمح

سعر أردب القمح

سعر القمح

أسعار القمح

زيادة سعر أردب القمح

منطقة شرق العوينات

زراعة البطاطس

الاكتفاء الذاتي من القمح



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