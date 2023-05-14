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تموين دمياط: توافر الأرز الأبيض بـ 20 جنيها للكيلو بمنافذ شركة تجارة الجملة

الأحد، 14 مايو 2023 03:15 م
تموين دمياط: توافر الأرز الأبيض بـ 20 جنيها للكيلو بمنافذ شركة تجارة الجملة أرز أبيض
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، توافر الأرز الأبيض الفاخر "هندى المنشأ"، بسعر 20 جنيها للكيلو بمنافذ دلتا ماركت لشركة تجارة الجملة، المتواجدة بمدن دمياط ودمياط الجديدة وفارسكور وكفر سعد ورأس البر.
 
وتستمر جهود المديرية لمتابعة حركة السلع بالأسواق، والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.
 
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.
 

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