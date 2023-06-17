اليوم السابع
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تعليم الوادى الجديد: تنفيذ 10 ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين خلال أسبوع

السبت، 17 يونيو 2023 11:08 ص
تعليم الوادى الجديد: تنفيذ 10 ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين خلال أسبوع ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن بدء فعاليات الأنشطة الصيفية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية حيث جرى على مدار الأسبوع الماضي تنفيذ نحو 10 ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين بالمجالات المختلفة فى جميع الإدارات التعليمية ، وتضمنت خطة العمل تضمنت فن طى الورق ونحت الكرتون بهدف تنميه القدرة الابتكارية لدى الطلاب فى تدوير مخلفات الكرتون ورسم حر لتنمية وصقل مهارات الطلاب الموهوبين بمجال الرسم وكيفية كتابة وحكى القصة القصيرة تحت عنوان القصة قصتك بهدف زيادة المعرفة لدى الطلاب حول كتابة القصة واختيار العنوان المناسب لها وكيفية دمج الصور و سرد وحكى القصص بطريقة شيقة وجذابة.

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أن الورش تضمنت أيضاً قيم وأخلاقيات دين الإسلام الحنيف وتضمنت عدة محاور منها التعامل الحسن ، الصلاة فى أوقاتها ، المحافظة على شعور الغير ، كف الأذى ، معاملة الجيران والأصدقاء ، المحافظة على ممتلكات الغير ، التعامل مع الطرقات والمنشآت العامة والمحافظة عليها وغيرها من القيم والاخلاقيات، وابداعى في خطى سر موهبتى لدعم الطلاب الموهوبين فى الكتابة بخط جيد ( النسخ أو الرقعة ) وتعريف الطلاب أنواع الخطوط العربية وبعض قواعد الخط وعمل لوحات تظهر فيها موهبتهم في الخط، وتنمية المهارات الفنية لدى الطلاب بشتى المجالات وكيفية التعامل مع الطفل الموهوب و الذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة والإبداع لدى الطلاب والتدريب على الاستعراض وتنمية مواهب الطلاب فى هذا المجال.
 
ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (1)
ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (1)

ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (2)
ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (2)

ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (3)
ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (3)

ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (4)
ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (4)

ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (5)
ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (5)

ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (6)
ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (6)

ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (7)
ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (7)

ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (8)
ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين (8)

 


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