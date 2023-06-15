تفاصيل ورش الأنشطة الصيفية للأطفال بمكتبة الإسكندرية .. تعرف عليها

الإسكندرية جاكلين منير

تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافى مجموعة من المحاضرات وورش العمل المجانية للأطفال، وطلبة المدارس من سن 10 سنوات إلى سن 14 سنة، تحت عنوان "ميراث الأجداد"، وذلك خلال الإجازة الصيفية فى الفترة من 21 يونية وحتى 30 أغسطس 2023.

تهدف المحاضرات إلى التعريف بمنظمة اليونسكو وأهدافها ودورها فى الحفاظ على التراث وعدد المواقع المسجلة فى منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى تعريف الطفل والنشء بمعنى التراث وأنواعه من التراث المادى واللامادى والتراث الطبيعى والثقافى مثل المعابد والمواقع الأثرية والأمثال الشعبية والرقصات الفلكلورية والمناطق الطبيعية.

كما سيتم عرض تراث العرب والذى مازلنا نستخدمه فى حياتنا اليومية مثل القهوة، والحمامات العامة، والنوافير، والنسيج، والأحذية، والشطرنج.