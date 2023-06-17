اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يونيو 2023 03:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أماكن حجز خطوط السوبر جيت التابعة لوزارة النقل

السبت، 17 يونيو 2023 03:00 ص
تعرف على أماكن حجز خطوط السوبر جيت التابعة لوزارة النقل مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشغل وزارة النقل شركة سوبر جيت للنقل البرى والسياحة، ونشرت الوزارة قائمة بأماكن مكاتب حجز تذاكر شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، وكذلك مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات، وأوضحت أن هذه المكاتب تتواجد في الترجمان والجيزة وعبد المنعم رياض، ورمسيس ونادي السكة الحديد ومكتب الدائري ومحطة عدلي منصور التبادلية.
 
ويمكن الحجز من خلال المكاتب، أو من خلال الحجز الإلكترونى من خلال اللينك التالى: أضغط هنا
 
ويتم اختيار مكان بدء الرحلة ومحطة الوصول ثم رقم المقعد بعد تحديد تاريخ الرحلة ثم تكمله الحجز والدفع اونلاين من خلال كروت الدفع الإلكترونى المختلفة.
 
وتمتلك الشركة أسطول من الحافلات تعمل بالنقل بين المحافظات بجدول تشغيل يومي منتظم، وتركز الشركة على تنوع الخدمات المقدمة، وتملك "سوبر جيت" الاَن أسطولاً كبيراً من الحافلات الحديثة التي تخضع للمراقبة و الصيانة الدورية المنتظمة على أيدي موظفين يتمتعون بمهارة عالية وخبرة كبيرة.
 
وقامت شركة سوبر جيت مؤخراً بتقديم خدمات مميزة لعملائها من خلال الجيل الجديد من الحافلات التي تم شراؤها للشركة لتقديم خدمات مبنية على أسس تعكس المعنى الحقيقي لرفاهية السفر، و تقسم هذه الحافلات إلى قسمين -حافلات فخمة سعة 49 راكبا -حافلات فخمة VIP سعة 39 راكب و تقدم الشركة خدماتها المميزة لجمهورها بحيث تعكس الفخامة والرفاهية.
 
 
مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (1)
مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (1)

مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (2)
مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (2)

مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (3)
مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (3)

مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (4)
مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (4)

مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (5)
مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (5)

مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (6)
مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (6)

مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (7)
مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (7)

مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (8)
مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات (8)

 


سوبر جيت

النقل البري

حجز سوبر جيت

شركات النقل



الموضوعات المتعلقة

وزارة النقل توضح أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخطوط الثلاث

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:26 م

"نقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل للعام المالي 2023/2024

الأحد، 28 مايو 2023 05:46 م

وزير النقل يتابع تجهيزات افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

الجمعة، 26 مايو 2023 12:08 م

وزارة النقل توضح أهمية محور السخنة الدخيلة لربط البحر الأحمر بالمتوسط.. فيديو

الخميس، 25 مايو 2023 11:27 ص

وزارة النقل: نستعد لافتتاح محطة قطارات الصعيد بالجيزة

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة