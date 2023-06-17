تعرف على أماكن حجز خطوط السوبر جيت التابعة لوزارة النقل

كتب سيد الخلفاوى

تشغل وزارة النقل شركة سوبر جيت للنقل البرى والسياحة، ونشرت الوزارة قائمة بأماكن مكاتب حجز تذاكر شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، وكذلك مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات، وأوضحت أن هذه المكاتب تتواجد في الترجمان والجيزة وعبد المنعم رياض، ورمسيس ونادي السكة الحديد ومكتب الدائري ومحطة عدلي منصور التبادلية.

ويمكن الحجز من خلال المكاتب، أو من خلال الحجز الإلكترونى من خلال اللينك التالى: أضغط هنا

ويتم اختيار مكان بدء الرحلة ومحطة الوصول ثم رقم المقعد بعد تحديد تاريخ الرحلة ثم تكمله الحجز والدفع اونلاين من خلال كروت الدفع الإلكترونى المختلفة.

وتمتلك الشركة أسطول من الحافلات تعمل بالنقل بين المحافظات بجدول تشغيل يومي منتظم، وتركز الشركة على تنوع الخدمات المقدمة، وتملك "سوبر جيت" الاَن أسطولاً كبيراً من الحافلات الحديثة التي تخضع للمراقبة و الصيانة الدورية المنتظمة على أيدي موظفين يتمتعون بمهارة عالية وخبرة كبيرة.

وقامت شركة سوبر جيت مؤخراً بتقديم خدمات مميزة لعملائها من خلال الجيل الجديد من الحافلات التي تم شراؤها للشركة لتقديم خدمات مبنية على أسس تعكس المعنى الحقيقي لرفاهية السفر، و تقسم هذه الحافلات إلى قسمين -حافلات فخمة سعة 49 راكبا -حافلات فخمة VIP سعة 39 راكب و تقدم الشركة خدماتها المميزة لجمهورها بحيث تعكس الفخامة والرفاهية.